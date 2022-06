Conte: “Pressioni di Draghi per cacciarmi? Sconcerto”. Il premier a domanda precisa non smentisce. Poi lo fa Palazzo Chigi con una velina 4 ore dopo (Di mercoledì 29 giugno 2022) A domanda precisa Mario Draghi non smentisce di aver chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dai vertici del Movimento 5 stelle. Quattro ore dopo, però, arriva una velina da Palazzo Chigi che nega: il premier non ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5S. E’ un caso nel caso quello che scoppia in serata tra il governo e i 5 stelle. Una sorta di cortocircuito che chiude una giornata convulsa. Alla fine della quale Draghi è costretto a tornare in Italia, lasciando in anticipo il vertice Nato. Ufficialmente torna per presiedere il Consiglio dei ministri che si occuperà, tra l’altro, della questione bollette. Ma andiamo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) AMarionondi aver chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppedai vertici del Movimento 5 stelle. Quattro ore, però, arriva unadache nega: ilnon ha mai detto o chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppedal M5S. E’ un caso nel caso quello che scoppia in serata tra il governo e i 5 stelle. Una sorta di cortocircuito che chiude una giornata convulsa. Alla fine della qualeè costretto a tornare in Italia, lasciando in anticipo il vertice Nato. Ufficialmente torna per presiedere il Consiglio dei ministri che si occuperà, tra l’altro, della questione bollette. Ma andiamo con ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Draghi e le pressioni su Conte: M5s fa bene a non lasciare il governo? Segui la diretta con Peter Gomez - N36volpe1973 : Conte: “Pressioni di Draghi per cacciarmi? Sconcerto”. Il premier a domanda precisa non smentisce. Poi lo fa Palazz… - AntonellaColoru : RT @P_Rava: Uno sconcertato De Masi rivela che Grillo gli avrebbe detto di aver ricevuto da Draghi la richiesta di “rimuovere” Conte. Cioè,… - LiaPerrone : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… - Arrakis661 : RT @Moonlightshad1: Se un governo è potuto cadere grazie all'impegno del partitino dell'uno virgola poco e stampa al suo seguito non è poi… -