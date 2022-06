Chiellini partito per l’America: inizia la sua avventura in MLS (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex capitano della Juve, Giorgio Chiellini, è partito questa mattina da Fiumicino per arrivare in America a Los Angeles Giorgio Chiellini è partito questa mattina presto da Fiumicino per raggiungere Los Angeles. inizia così l’avventura americana per l’ex capitano della Juve e dell’Italia. A Los Angeles incontrerà anche Gareth Bale, neo acquisto della società che giocherà in Mls. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex capitano della Juve, Giorgio, èquesta mattina da Fiumicino per arrivare in America a Los Angeles Giorgioquesta mattina presto da Fiumicino per raggiungere Los Angeles.così l’americana per l’ex capitano della Juve e dell’Italia. A Los Angeles incontrerà anche Gareth Bale, neo acquisto della società che giocherà in Mls. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

