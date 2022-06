Che senso ha invitare la “prof di corsivo” in radio per schernirla? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si chiama Elisa Esposito, ha 19 anni ed è la “prof di corsivo” – come tutti hanno imparato a conoscerla – che ha iniziato su TikTok ed è finita su tutti i giornali, chiamata anche per parlare di questo trend – emerso già da diverso tempo sui social – che ha lanciato in televisione e in radio. Cosa ha scatenato l’interesse attorno alla figura di questa 19enne? Le lezioni che ha iniziato a dare su TikTok per parlare corsivo, ovvero un tipo di parlata che prevede l’allungamento esasperato delle vocali, che risultano così strascicate, creando una sorta di parodia dell’accento milanese. Tra le varie comparsate, Elisa Esposito a RDS è senz’altro una di quelle che maggiormente ha fatto il giro del web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si chiama Elisa Esposito, ha 19 anni ed è la “di” – come tutti hanno imparato a conoscerla – che ha iniziato su TikTok ed è finita su tutti i giornali, chiamata anche per parlare di questo trend – emerso già da diverso tempo sui social – che ha lanciato in televisione e in. Cosa ha scatenato l’interesse attorno alla figura di questa 19enne? Le lezioni che ha iniziato a dare su TikTok per parlare, ovvero un tipo di parlata che prevede l’allungamento esasperato delle vocali, che risultano così strascicate, creando una sorta di parodia dell’accento milanese. Tra le varie comparsate, Elisa Esposito a RDS è senz’altro una di quelle che maggiormente ha fatto il giro del web. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IntrashTtenimento 2.0 ...

