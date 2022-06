(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tar Puglia hato ilda Modugno, nel Barese, a Napoli, disposto circa un anno fa nei confronti di un, per presunti “rapporti di frequentazione, anche indiretti, con pluriaffiliati” ad un clan della provincia. Secondo i giudici, che avevano già accolto l’istanza cautelare sospendendo il provvedimento e che ora con una sentenza di merito hanno definitivamente dato ragione al militare, c’è stata una “marcata assenza di proporzionalità tra le circostanze del fatto di cui si è reso protagonista” l’appuntato “e la sanzione adottata nei suoi confronti“. La vicenda risale al 26 settembre 2020. Ilquella sera aveva partecipato ad unaper il diciottesimo compleanno del figlio della sua convivente alla ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una bimba di sei mesi è stata salvata da un carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina ne… - anteprima24 : ** #Carabiniere a una #Festa con #Pregiudicati, il #Tar annulla il trasferimento ** - ZittaNonSto : l PD riparte sempre da qualcuno ripartono da Greta ripartono Carola Rakete ripartono dagli assassini del carabinie… - ZittaNonSto : @pdnetwork @EnricoLetta @LaStampa il PD riparte sempre da qualcuno ripartono da Greta ripartono Carola Rakete ripa… - smallyesbigno : RT @ANPIRomaPosti: Il #28giugno 1943,#AlmaVivoda, staffetta nelle formazioni partigiane dell'#Istria, durante una missione alla Rotonda del… -

...ieri è entrato nella caserma della locale compagnia dei Carabinieri dicendo di voler sporgere... Scontata la domanda delche ha chiesto al 27nne 'Cosa c'è lì dentro, nel cellophane'. La ...... mentre il 27enne apriva il borsello per consegnare il proprio documento, ilha notato che all'interno era presente un involucro tipicamente utilizzato per conservaredose di cocaina.La vittima è Angelo Salvatore Aiosa, 61enne conosciuto a Paternò come muratore esperto e organizzatore di eventi che si era candidato alle scorse amministrative ...Caivano, smaltimento illecito di rifiuti: 2 persone denunciate e sequestri circa 200 metri quadrati e 2 officine.