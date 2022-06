(Di mercoledì 29 giugno 2022) Si èto a uned è stato. L’incidente è avvenuto ieri sera a Montenero di Bisaccia, in provincia di, dove un ragazzo di 13 anni è stato tramortito dalla scarica elettrica di un lampione della pubblica illuminazione, finendo in. La Procura della Repubblica di Larino, competente per territorio, ha disposto il sequestro dell’area interna al parco giochi e del, apparentemente normalissimo e senza segni di deterioramento, nell’ambito di una inchiestaper chiarire le cause dell’incidente. L’adolescente stava giocando con gli amici nel parco ‘Don Nino’, dietro la chiesa di San Paolo Apostolo in cui onore si stavano svolgendo i festeggiamenti, quando si è ...

Campobasso, si appoggia a un palo elettrico: 13enne folgorato, è in coma. Aperta indagine Folgorato da un palo dell'illuminazione pubblica durante la festa di quartiere. Indagini in corso. Il 13enne folgorato È stato trasferito dall'ospedale di Termoli a ...Secondo le prime ricostruzioni il 13enne si sarebbe appoggiato a un palo dell'illuminazione pubblica, per poi accasciarsi sull'asfalto. Il ragazzo è stato trasferito nell'ospedale di Foggia in gravi c ...