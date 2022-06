Calciomercato Monza, non solo Sensi: colpo grosso del Napoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il neo promosso Monza è una delle squadre più attive sul mercato. Il club brianzolo è letteralmente scatenato con diversi colpi nel mirino. Dopo un’annata straordinaria il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha raggiunto per la prima volta nella storia la promozione in Serie A. Il club brianzolo è letteralmente scatenato e l’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il neo promossoè una delle squadre più attive sul mercato. Il club brianzolo è letteralmente scatenato con diversi colpi nel mirino. Dopo un’annata straordinaria ildi Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha raggiunto per la prima volta nella storia la promozione in Serie A. Il club brianzolo è letteralmente scatenato e l’ex Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, accordo raggiunto con l'@HellasVeronaFC per #Casale - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | #Sensi ha accettato l'offerta del @ACMonza ???? - serieAnews_com : #Calciomercato - #Monza scatenato, nel mirino #Petagna del #Napoli per l'attacco - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Sensi pronto a firmare per il #Monza. I dettagli #samp -

Sportitalia - Casale al Monza Il difensore prende tempo e sogna la Lazio Casale si avvicina al Monza ma la Lazio non molla la presa. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito: Casale vicino al Monza Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Calciomercato Monza, Sensi ha detto sì: chiusura a un passo Calciomercato Monza: il centrocampista Sensi avrebbe detto sì al club brianzolo, trasferimento vicino Nuovo colpo in arrivo per il Monza di Berlusconi e Galliani. Secondo quanto riportato da ... SNAI Sportnews Calciomercato Monza, continua il pressing per un terzino della Salernitana Continua il pressing del Monza per l’esterno destro Pasquale Mazzocchi della Salernitana. L’interesse monzese per il giocatore napoletano non è assolutamente recente, l’ex Parma piace sin dai tempi de ... Calciomercato Monza, domani visite mediche e firma per Carboni La Prossima destinazione è il Monza. Al Cagliari 4 milioni di euro, un milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita Come riporta tmw Carboni sarebbe di ritorno in queste ore dalle sue vacanze ... Casale si avvicina alma la Lazio non molla la presa. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito: Casale vicino alTutte le news sulNapoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie: il centrocampista Sensi avrebbe detto sì al club brianzolo, trasferimento vicino Nuovo colpo in arrivo per ildi Berlusconi e Galliani. Secondo quanto riportato da ... CALCIOMERCATO MONZA: ICARDI IL REGALO DI BERLUSCONI Continua il pressing del Monza per l’esterno destro Pasquale Mazzocchi della Salernitana. L’interesse monzese per il giocatore napoletano non è assolutamente recente, l’ex Parma piace sin dai tempi de ...La Prossima destinazione è il Monza. Al Cagliari 4 milioni di euro, un milioni di bonus e percentuale sulla futura rivendita Come riporta tmw Carboni sarebbe di ritorno in queste ore dalle sue vacanze ...