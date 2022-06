Braccio di ferro sul superbonus, alt a nuove proroghe (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alt a qualsiasi nuova proroga al superbonus, i fondi a disposizione sono finiti. È un nuovo Braccio di ferro quello che si consuma tra il governo e la maggioranza: non è solo il M5s a chiedere di allargare le maglie ma tutti i partiti insistono per una revisione del meccanismo che punta a rendere più efficienti e sicure le abitazioni. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Alt a qualsiasi nuova proroga al, i fondi a disposizione sono finiti. È un nuovodiquello che si consuma tra il governo e la maggioranza: non è solo il M5s a chiedere di allargare le maglie ma tutti i partiti insistono per una revisione del meccanismo che punta a rendere più efficienti e sicure le abitazioni.

