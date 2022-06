Bimbo scompare nel nulla | trovato vivo una settimana dopo nel sistema fognario

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È stato riil bambino di otto anni scomparso lo scorso 17 giugno a Oldenburg, in Germania, mentre si trovava nel giardino di casa. Il, che soffre di una disabilità mentale, sembrava svanito nel. La polizia lo ha...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ore d'ansia nel bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggi… - infoitestero : Germania, bimbo di 8 anni scompare da casa: trovato vivo nelle fogne dopo una settimana - ninoBertolino : RT @ilgiornale: Germania: ritrovato dentro una fogna il piccolo di 8 anni scomparso da sette giorni. Un passante ha udito dei lamenti prove… - NoiNotizie : RT @ilgiornale: Germania: ritrovato dentro una fogna il piccolo di 8 anni scomparso da sette giorni. Un passante ha udito dei lamenti prove… - ilgiornale : Germania: ritrovato dentro una fogna il piccolo di 8 anni scomparso da sette giorni. Un passante ha udito dei lamen… -

Sette giorni con il fiato sospeso. Le ricerche per trovare il bambino di 8 anni che era scomparso dal suo giardino, erano partite da Oldenburg, Germania , e avevano interessato l'intera area, ma del ...Il tempo passa, ma ilnon si trova, nonostante alcuni annunci di probabili avvistamenti, finché non interviene la Polizia Municipale che, avvisata dell'accaduto, ha attivato immediatamente le ...Un bambino di 8 anni, scomparso mentre si trovava nel cortile di casa, è stato ritrovato dopo 8 giorni vivo all'interno di un tombino: cosa è successo.Sono ore di forte apprensione in Valle Caudina dal primo pomeriggio di oggi, da quando si sono perse le tracce di un bimbo. Sono iniziate subito le ricerche a Cervinara di un bambino di 10 anni ...