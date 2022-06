Uomini e Donne, Ida Platano ''felice più di prima'' insieme al chiacchierato volto del Trono Over (Di martedì 28 giugno 2022) Ida Platano si mostra la settimo cielo con il volto di Uomini e Donne, durante un video su Instagram. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 giugno 2022) Idasi mostra la settimo cielo con ildi, durante un video su Instagram.

Pubblicità

LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - Viminale : #AccoglienzaUcraina Sono 141.562 le persone arrivate finora in Italia: 74.771 donne, 22.071 uomini e 44.720 minori.… - lapoelkann_ : Noi Ferraristi abbiamo sempre il ?? Rosso che batte nei momenti belli e in quelli difficili. Oggi più che mai tifia… - mirco_fra : @ilruttosovrano All'ENEA tutti, uomini e donne con largo consenso, portano la mano ai testicoli. - GruppoFICamera : RT @mandelli_andrea: A Monza per celebrare i 248 anni della #GuardiadiFinanza. È stata l’occasione per ringraziare le donne e gli uomini de… -