Ufficiale, il Consiglio federale approva lo spareggio scudetto: un solo precedente nella storia del calcio (Di martedì 28 giugno 2022) Il mondo del calcio si prepara ad una rivoluzione in vista del futuro, nel frattempo sono state comunicate alcune modifiche immediate. Nel dettaglio il Consiglio federale ha approvato definitivamente la regola delle cinque sostituzioni e con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari. La novità più importante riguarda l'introduzione della gara di spareggio per l'assegnazione dello scudetto con arrivo a pari punti tra due squadre. Previsti i calci di rigore (senza supplementari) in caso di parità. Addio al criterio degli scontri diretti, aspetto che negli ultimi anni ha portato motivi di discussione. Nel corso della storia lo spareggio si è verificato solo una volta, nel 1964 si affrontarono Bologna e Inter ...

