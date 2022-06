Ucciso mentre innaffia il giardino (Di martedì 28 giugno 2022) Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e Ucciso. E' un particolare che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stavando ildi casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e. E' un particolare che ...

Pubblicità

RaiNews : Il video mostra la fuoriuscita di una grande nube gialla dopo la caduta di un serbatoio contenente 25 tonnellate di… - iconanews : Ucciso mentre innaffia il giardino - magub5 : RT @acs_italia: È oramai una caccia all’uomo. Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. P. Christopher Odia Ogedegbe, rapito ieri mattina nell… - enricovik : RT @acs_italia: È oramai una caccia all’uomo. Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. P. Christopher Odia Ogedegbe, rapito ieri mattina nell… - bikerob69 : RT @acs_italia: È oramai una caccia all’uomo. Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. P. Christopher Odia Ogedegbe, rapito ieri mattina nell… -

Ucciso mentre innaffia il giardino Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e ucciso. E' un particolare che emerge dalla prima ricostruzione dell'accaduto. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Le prime ipotesi degli inquirenti ... Tragedia a Lodi, ucciso l'ex sindaco Repanati mentre annaffiava. I vicini: 'Abbiamo sentito delle urla' Il giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio , comune della provincia di Lodi, Pierangelo Repanati , di 57 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, nel cortile della sua abitazione, ... Agenzia ANSA Choc in casa, giornalista ed ex Sindaco ucciso mentre innaffia il giardino LODI – Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e ucciso. E’ un particolar ... Ucciso mentre innaffia il giardino Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e ucciso. E' un particolare che e ... Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e. E' un particolare che emerge dalla prima ricostruzione dell'accaduto. Le urla dell'uomo hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Le prime ipotesi degli inquirenti ...Il giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio , comune della provincia di Lodi, Pierangelo Repanati , di 57 anni, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, nel cortile della sua abitazione, ... Ucciso mentre innaffia il giardino LODI – Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e ucciso. E’ un particolar ...Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista ed ex sindaco di Corte Palasio (Lodi), stava innaffiando il giardino di casa quando, ieri sera dopo le 22, è stato aggredito e ucciso. E' un particolare che e ...