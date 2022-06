Texas, salgono a 50 i migranti morti in un camion. Arrestate tre persone – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) Sono salite a 50 le persone trovate morte e 12 ferite, di cui quattro bambini, all’interno di un camion a San Antonio, in Texas. Lo riportano i media americani: le vittime sembrerebbero essere degli immigrati illegali. Le vittime, riporta il New York Times, erano migranti che avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti. Il Texas sta sperimentando una forte ondata di migranti e nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell’ultima tragedia. Per la maggior parte i migranti provenivano da Messimo, Guatemala e Honduras. Secondo la Cnn, tre persone sono state Arrestate e messe in custodia cautelare, ma ancora non è chiaro il loro coinvolgimento nella strage. Secondo il ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Sono salite a 50 letrovate morte e 12 ferite, di cui quattro bambini, all’interno di una San Antonio, in. Lo riportano i media americani: le vittime sembrerebbero essere degli immigrati illegali. Le vittime, riporta il New York Times, eranoche avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti. Ilsta sperimentando una forte ondata die nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell’ultima tragedia. Per la maggior parte iprovenivano da Messimo, Guatemala e Honduras. Secondo la Cnn, tresono statee messe in custodia cautelare, ma ancora non è chiaro il loro coinvolgimento nella strage. Secondo il ...

