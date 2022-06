Sonia riceve un messaggio inaspettato | “Mi scuso con la Bruganelli…” | sta uscendo la verità

(Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la recentissima polemica sul F Vip,Bruganelliun nuovo: quel che sembra un rametto di ulivo diventa una bomba incendiaria.Bruganelli (fonte youtube)Nelle ultime ore un’indiscrezione bomba ha preso un tenore di ufficialità, spopolando poi in rete: si tratta dell’ingaggio diBruganelli per la prossima edizione del “GF Vip 7”. La moglie di Paolo Bonolis tornerà nuovamente ad occupare le rosse poltroncine degli opinionisti in studio. La loquace e pungente opinionista aveva in passato smentito la possibilità di far di nuovo parte del cast autoriale del programma in tali vesti, salvo poi tornare sui propri passi e accettare l’offerta di Alfonso Signorini. Un famoso giornalista ed esperto di gossip ha acceso la miccia di un nuovo scoop: si tratta di Giuseppe Candela, ...

Pubblicità

gobbi_sonia : RT @Domenico99i: Mattia la notte tra il 26 e il 27 marzo ascolta le parole di Maria 'dall'uscita di mattia in poi...',dopo riceve la chiama… -

361 Magazine

Scopriamo di più! Alfonso Signoriniun secco 'no': ecco chi non ci sarà al GF Vip 7 ...grande curiosità anche per quanto riguarda la coppia di opinioniste/i che sostituirà Adriana Volpe e......cinema all'aperto" dichiara la vicesindaca e assessore alla Cultura e allo Sviluppo turistico... Un giorno,una telefonata: suo fratello Dario è in prigione. I due fratelli si trovano soli ... Basciagoni sempre più complici: l'esilarante sketch prima di ripartire (VIDEO) Tra i nomi confermati c’è quello di Sonia Bruganelli, per la seconda volta opinionista ... che Pietro Delle Piane ha ricevuto in queste ore dopo la sua partecipazione a Live Non è la D’Urso dove ha ..."Non mi interessa farlo", Signorini deve rinunciare a lei: arriva un secco 'no' per la prossima edizione del GF Vip.