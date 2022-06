Scuola, ancora errori e quesiti fuorvianti al concorso per diventare prof. "Il ministro Bianchi risponda in Parlamento" (Di martedì 28 giugno 2022) Si allunga la lista di firmatari dell'appello promosso da Massimo Arcangeli per ammettere all'orale i candidati ingiustamente esclusi. Il ministero si difende: "Tutte le segnalazioni controllate". Ma non basta Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) Si allunga la lista di firmatari dell'appello promosso da Massimo Arcangeli per ammettere all'orale i candidati ingiustamente esclusi. Il ministero si difende: "Tutte le segnalazioni controllate". Ma non basta

Pubblicità

chetempochefa : 'Appena ho saputo della traccia del tema ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana… - Elisabe94838092 : RT @GuidoResistenza: L'esercito russo ha liberato il villaggio di Borovskoye a est di Severodonetsk. Durante l'occupazione, come loro consu… - rosaca : RT @GuidoResistenza: L'esercito russo ha liberato il villaggio di Borovskoye a est di Severodonetsk. Durante l'occupazione, come loro consu… - LaNuovaSinistra : RT @GuidoResistenza: L'esercito russo ha liberato il villaggio di Borovskoye a est di Severodonetsk. Durante l'occupazione, come loro consu… - nicopastis : RT @GuidoResistenza: L'esercito russo ha liberato il villaggio di Borovskoye a est di Severodonetsk. Durante l'occupazione, come loro consu… -