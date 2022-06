Quella striscia di coca in metropolitana ci fa toccare il fondo (Di martedì 28 giugno 2022) Farsi di coca e sentirsi a proprio agio nel farlo impunemente. E’ accaduto a Milano in queste ore ed è diventato virale con un video di meno di un minuto che sta rimbalzando sui siti di informazione e sui social un po’ dappertutto. E naturalmente sta passando sugli schermi dei cellulari di migliaia di studenti in vacanza dalla scuola da meno di un mese. Una notifica, un’occhiata incuriosita e stupita, magari una condivisione. Tutto naturale. Senza scandalo. Soprattutto senza una lettura del gesto, senza un commento a margine. Invece non dovrebbe essere così, perché se due ragazzi, e non cambia che siano italiani o stranieri, turisti o studenti, se due ragazzi si sentono legittimati ad apparecchiare una striscia e sniffare pubblicamente sui sedili della metropolitana in centro a Milano come se stessero scrivendo su un’agenda o prendendo ... Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) Farsi die sentirsi a proprio agio nel farlo impunemente. E’ accaduto a Milano in queste ore ed è diventato virale con un video di meno di un minuto che sta rimbalzando sui siti di informazione e sui social un po’ dappertutto. E naturalmente sta passando sugli schermi dei cellulari di migliaia di studenti in vacanza dalla scuola da meno di un mese. Una notifica, un’occhiata incuriosita e stupita, magari una condivisione. Tutto naturale. Senza scandalo. Soprattutto senza una lettura del gesto, senza un commento a margine. Invece non dovrebbe essere così, perché se due ragazzi, e non cambia che siano italiani o stranieri, turisti o studenti, se due ragazzi si sentono legittimati ad apparecchiare unae sniffare pubblicamente sui sedili dellain centro a Milano come se stessero scrivendo su un’agenda o prendendo ...

