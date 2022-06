Pregliasco? Non ce ne libereremo mai: “Arriva picco Omicron, mascherina anche in spiaggia” (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu — Pregliasco, ancora tu? «Ma non dovevamo vederci più?». Deve essere una sensazione terribile, intollerabile, perdere di rilevanza mediatica dopo due anni passati sul predellino a preconizzare scenari apocalittici, terrorizzare 60 milioni di persone, insultarle e autoincoronarsi fonte assoluta di sapere e verità scientifica (venendo puntualmente smentiti dai fatti e dalle statistiche). Ma niente paura, con l’impennata dei contagi verificatasi negli ultimi giorni ecco i virologi-star da salotto televisivo fare tutti capolino dai loro anfratti. L’aumento della positività è il loro richiamo della foresta, la luna alla quale ululare le proprie teorie e proiezioni spacciate per scientifiche. Pregliasco alla riscossa Ecco dunque le previsioni di un Pregliasco, ormai totalmente ininfluente, il mister canzoncina di Natale — no, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu —, ancora tu? «Ma non dovevamo vederci più?». Deve essere una sensazione terribile, intollerabile, perdere di rilevanza mediatica dopo due anni passati sul predellino a preconizzare scenari apocalittici, terrorizzare 60 milioni di persone, insultarle e autoincoronarsi fonte assoluta di sapere e verità scientifica (venendo puntualmente smentiti dai fatti e dalle statistiche). Ma niente paura, con l’impennata dei contagi verificatasi negli ultimi giorni ecco i virologi-star da salotto televisivo fare tutti capolino dai loro anfratti. L’aumento della positività è il loro richiamo della foresta, la luna alla quale ululare le proprie teorie e proiezioni spacciate per scientifiche.alla riscossa Ecco dunque le previsioni di un, ormai totalmente ininfluente, il mister canzoncina di Natale — no, ...

