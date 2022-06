**Pnrr: Ok Camera a fiducia su decreto legge con 419 sì' e 55 no** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Via libera della Camera con 419 sì e 55 no alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che contiene norme per l'attuazione del Pnrr. La seduta procede con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento già approvato dal Senato. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Via libera dellacon 419 sì e 55 no allaposta dal Governo sulche contiene norme per l'attuazione del Pnrr. La seduta procede con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento già approvato dal Senato.

Pubblicità

MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Con 419 si e 55 no la #Camera ha votato la #fiducia chiesta dal governo sul #decreto Pnrr, che va approvato entro domani… - Agimegitalia : Camera: #PNRR , votata la #fiducia. Nel testo #proroga concessioni #scommesse e #omologhe per i #Comma7 #28giugno… - lucrezia_ilaria : RT @lucianoghelfi: Con 419 si e 55 no la #Camera ha votato la #fiducia chiesta dal governo sul #decreto Pnrr, che va approvato entro domani… - ultimora_pol : #Italia #Camera La Camera approva la fiducia sul dl PNRR con 419 favorevoli e 55 contrari. @ultimora_pol - lucianoghelfi : Con 419 si e 55 no la #Camera ha votato la #fiducia chiesta dal governo sul #decreto Pnrr, che va approvato entro d… -