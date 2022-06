No! Questo non è un combattente del battaglione Azov (Di martedì 28 giugno 2022) Quella di spacciare personaggi cosparsi di tatuaggi nazisti per membri dell’amministrazione o dell’esercito ucraino, sembra ormai una tradizione della propaganda filo-russa. Lo avevamo già visto in altri casi. Per esempio, quello del presunto capo della polizia di Kiev, rivelatosi essere un pregiudicato di San Pietroburgo, che secondo fonti estoni sarebbe stato già utilizzato da Mosca per inquinare le manifestazioni politiche nel 2017. Oggi tocca a un altro uomo, ritenuto membro battaglione Azov. Anche in Questo caso abbiamo l’esibizione di immagini repellenti, dove il personaggio si presenta con una divisa nazista tatuata sul corpo. Le condivisioni Facebook hanno raggiunto anche le pagine italiane (per es. qui e qui). Anche stavolta però ci troviamo di fronte a un autogol clamoroso. Per chi ha fretta: L’immagine di un uomo con ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Quella di spacciare personaggi cosparsi di tatuaggi nazisti per membri dell’amministrazione o dell’esercito ucraino, sembra ormai una tradizione della propaganda filo-russa. Lo avevamo già visto in altri casi. Per esempio, quello del presunto capo della polizia di Kiev, rivelatosi essere un pregiudicato di San Pietroburgo, che secondo fonti estoni sarebbe stato già utilizzato da Mosca per inquinare le manifestazioni politiche nel 2017. Oggi tocca a un altro uomo, ritenuto membro. Anche incaso abbiamo l’esibizione di immagini repellenti, dove il personaggio si presenta con una divisa nazista tatuata sul corpo. Le condivisioni Facebook hanno raggiunto anche le pagine italiane (per es. qui e qui). Anche stavolta però ci troviamo di fronte a un autogol clamoroso. Per chi ha fretta: L’immagine di un uomo con ...

