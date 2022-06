Nato:Usa,altri Paesi aumentano impegno militare fianco est (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre agli Stati Uniti "un certo numero" di Paesi della Nato si è impegNato ad "aumentare il proprio contributo alla difesa del fianco orientale". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Oltre agli Stati Uniti "un certo numero" didellasi è impegad "aumentare il proprio contributo alla difesa delorientale". Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale,...

Pubblicità

GiovaQuez : Orsini: 'In Italia c'è una sottomissione agli Stati Uniti. Da noi esistono italiani che sono cani da guardia della… - fattoquotidiano : L’ingresso della Finlandia nella Nato, per quanto sia un progetto in costruzione, preoccupa molti pacifisti, i qual… - GiovaQuez : Ieri manifestazione a Roma ed in altri capoluoghi di regione di Ancora Italia, Partito Comunista, Alternativa, Rico… - Motoman83773800 : RT @CancAtomic: #Ustica è uno dei tanti vantaggi che abbiamo ottenuto da #NATO e #USA. Allegria - incaxxatonero : RT @morr1970: #IoStoConPutin perché la #nato ha rotto il cazzo, perchè questa #UE ha rotto il cazzo ma soprattutto perché gli #USA di #Bide… -