Moggi: “Koulibaly? Il ritardo del rinnovo causato dalla mentalità di De Laurentiis. Su Mertens… (Di martedì 28 giugno 2022) L’ex direttore della Juventus e del Napoli Luciano Moggi si è espresso sugli affari di mercato del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Marte: “Il Napoli può ripartire da Mertens e Koulibaly? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima a mercato iniziato, poi quando ricomincia anche dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato iniziato. Koulibaly deve firmare il prolungamento. Il ritardo di queste cose è dovuto alla mentalità del presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo gente che società acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. “Credo che De Laurentiis tenga conto di come valorizzare questa rosa. Penso che l’effetto domino ci sia sicuramente sui giocatori. Perché i ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) L’ex direttore della Juventus e del Napoli Lucianosi è espresso sugli affari di mercato del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Marte: “Il Napoli può ripartire da Mertens e? Quest’anno è un punto di domanda. Il campionato ricomincia prima a mercato iniziato, poi quando ricomincia anche dopo i Mondiali ci sarà ancora il mercato iniziato.deve firmare il prolungamento. Ildi queste cose è dovuto alladel presidente che prima di perdere un soggetto a parametro zero vuole almeno 30/40 milioni. Vedo gente che società acquistano calciatori per 30/40 milioni e poi li perdono a zero. “Credo che Detenga conto di come valorizzare questa rosa. Penso che l’effetto domino ci sia sicuramente sui giocatori. Perché i ...

