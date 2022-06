Letta e M5S, questo matrimonio non s’ha da fare: l’intesa con gli “scomparsi” crea malumori nel Pd (Di martedì 28 giugno 2022) Le amministrative sono già alle spalle. Il problema più grosso per Enrico Letta resta il rapporto con il M5S. È il classico matrimonio di interesse che non funziona ora e difficilmente funzionerà domani. Nel Pd, a dispetto di quanto dice il leader, in molti nutrono seri dubbi. E le rassicurazioni dello stesso Letta – che ora estrae dal cilindro il “modello Ulivo” e il “modello Verona” – non bastano. La riproposizione dell’Ulivo, infatti, è difficile, perché è un’impresa titanica unire Calenda e Conte. Il modello Verona è un’illusione ottica, visto che Tommasi l’ha spuntata unicamente per la divisione Tosi-Sboarina e per l’astensionismo. Qualcuno ha deciso di uscire allo scoperto. In primis, Stefano Bonaccini: «Non accetto che abbiamo perso due anni a correre dietro al M5S. Non perché non dovessimo governare insieme il Paese, ma perché ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Le amministrative sono già alle spalle. Il problema più grosso per Enricoresta il rapporto con il M5S. È il classicodi interesse che non funziona ora e difficilmente funzionerà domani. Nel Pd, a dispetto di quanto dice il leader, in molti nutrono seri dubbi. E le rassicurazioni dello stesso– che ora estrae dal cilindro il “modello Ulivo” e il “modello Verona” – non bastano. La riproposizione dell’Ulivo, infatti, è difficile, perché è un’impresa titanica unire Calenda e Conte. Il modello Verona è un’illusione ottica, visto che Tommasi l’ha spuntata unicamente per la divisione Tosi-Sboarina e per l’astensionismo. Qualcuno ha deciso di uscire allo scoperto. In primis, Stefano Bonaccini: «Non accetto che abbiamo perso due anni a correre dietro al M5S. Non perché non dovessimo governare insieme il Paese, ma perché ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? La sinistra che s’inventa il modello Tommasi, la genialata di Letta e il caso dei nemici dei ricchi che celebrano… - Giorgiolaporta : Fanno l'ennesimo teatrino, #DiMaio fonda il gruppo 'Insieme per il Futuro' ma poi tra 7 mesi starà insieme al #M5S,… - aldotorchiaro : Pronostico: #DiMaio non esce stasera. Se ne riparla mercoledì. Ma il consiglio nazionale certifica la morte del… - SecolodItalia1 : Letta e M5S, questo matrimonio non s’ha da fare: l’intesa con gli “scomparsi” crea malumori nel Pd… - saolvatore : @GianniCuperIoPD Il leader di Azione esulta per i sessanta consiglieri eletti, ma Italia Viva lo doppia. Sul 'campo… -