Insigne: «Ho scelto Toronto per i miei figli, spero che qui avranno un grande futuro» (Di martedì 28 giugno 2022) Dobbiamo subito dire che la prima impressione è che Toronto abbia fatto e possa fare molto bene a Insigne. Lo abbiamo visto sorridente il pomeriggio della presentazione a Little Italy, sereno di una serenità mai vista prima. Alleggerito. E le prime parole ufficiale – ieri la presentazione – confermano questa impressione. Insigne ha rilasciato dichiarazioni di buon senso, ha spiegato che ha scelto Toronto per il futuro dei suoi figli. È impossibile dargli torto. “È stata dura lasciare Napoli, ma è stata una scelta di vita soprattutto per i miei figli. spero che qui avranno un grande futuro e tutti insieme possiamo crescere come famiglia”. Ovviamente il tutto è stato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Dobbiamo subito dire che la prima impressione è cheabbia fatto e possa fare molto bene a. Lo abbiamo visto sorridente il pomeriggio della presentazione a Little Italy, sereno di una serenità mai vista prima. Alleggerito. E le prime parole ufficiale – ieri la presentazione – confermano questa impressione.ha rilasciato dichiarazioni di buon senso, ha spiegato che haper ildei suoi. È impossibile dargli torto. “È stata dura lasciare Napoli, ma è stata una scelta di vita soprattutto per iche quiune tutti insieme possiamo crescere come famiglia”. Ovviamente il tutto è stato ...

