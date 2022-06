Covid Italia | Locatelli | “Aumento contagi per Omicron 5 e stop misure”

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) –4 e 5 sono tra le cause dell’deiin. Il virus circola anche perché è scattato unoalle. E’ il quadro che Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), delinea a ‘Buongiorno’ su SkyTg24. “C’è una chiara sottostima del numero dei nuovi casi, molti non vengono riportati perché fanno tamponi a domicilio. Osserviamo un incremento virale per il venir meno delledi protezione e all’altaosità delle varianticircolanti, Ba.4 e Ba.5, che rappresentano insieme metà dei ceppi circolanti. Ba.5 è sopra il 30% ed è piùosa e in grado di sfuggire alla risposta immunitaria degli ...

Pubblicità

Ruggito di Peter Sagan in Slovacchia dopo il, l'ex campione del mondo ha staccato tutti di ... In Portogallo si è imposto Joao Almeida , visto all'ultimo Giro d', mentre nei paesi nordici si ...L'Aeroporto di RomaFiumicino è una vera e propria eccellenza ine nel mondo. Nel corso degli ultimi anni, grazie alle novità introdotte e a tante altre ...il periodo della pandemia da- 19,...Sono quasi 20 mila le farmacie presenti in Italia : oltre la metà (55%) appartiene a società, poco più del 44% è gestito sotto forma di ditta individuale Va verso quota 20 mila (19.901) il numero dell ...L’allarme non arriva solo dalle parole degli esperti, ma anche dai numeri. Il Covid è tornato a correre e, come ha detto il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù, il fatto c ...