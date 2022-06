Chiara Ferragni | il toccante annuncio di queste ore | “Mi mancherai…” | La triste fine

(Di martedì 28 giugno 2022) La nota imprenditrice digitale ha annunciato un’importante novità con un breve mamessaggio. Ecco di che si tratta Stamattinaha annunciato una sua importante decisione sui social network. Come apprendiamo dalla sua pagina di Instagram infatti, la regina delle influencer ha reso di dominio pubblico la scelta che sta facendo chiacchierare molto tutti i suoi fans e non solo. Sposata da ormai qualche anno con Fedez, insieme al quale ha costruito una delle famiglie più note ed amate d’Italia, la trentacinquenne di Cremona ha dato un netto taglio al passato.(Websource)La notizia diore è la seguente: la casa di Los Angeles cheaveva comprato all’inizio della sua carriera è ufficialmente in vendita. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - repubblica : Chiara Ferragni e Liliana Segre al Memoriale della Shoah. La senatrice: 'Così il mio messaggio arriva ai giovani' [… - Tg3web : Chiara Ferragni ha raccolto l'invito di Liliana Segre e ha visitato, in sua compagnia e in forma privata, il Memori… - CleliaMussari : RT @MaxBernardini: Una cosa piccola, semplice, ma importante. Così si tramanda la memoria. - zustinexpIicit : RT @SupportRossi46: Liliana Segre che invita Chiara Ferragni a visitare il memoriale della Shoah è molto più avanti di tanti di voi se lei… -

Leggi anche >vende la casa a Los Angeles: le foto della villa di lusso, quanto costa Scatti al tramonto, immersi nella natura, con paesaggi mozzafiato: Diana appare serena e ...Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D'Amico/ Lei è amica diChi è Dargen D'Amico, ecco come si è distinto Conosciuto come Dargen D'Amico ma al secolo Jacopo D'Amico, questo giovane ...La nota imprenditrice digitale ha annunciato un'importante novità con un breve ma toccante messaggio. Ecco di che si tratta ...Proprio in occasione del Gay Pride di Milano, ad esempio, Chiara Ferragni ha indossato un look (apparentemente) total nude! Già in occasione della Settimana della Moda di Parigi Chiara ferragni aveva ...