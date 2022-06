Chi l’ha visto, scomparsa di Marianna Cendron in puntata 29 giugno (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il caso di Marianna Cendron a Chi l’ha visto domani. Il programma, nella puntata in onda mercoledì 29 giugno alle 21.20 su Rai 3, si occuperà della scomparsa di Marianna Cendron, la ragazza di Paese (Treviso), che viveva a casa di un uomo molto più grande di lei: i familiari vorrebbero che le indagini fossero riaperte. Marianna, che aveva appena compiuto 18 anni, è sparita con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. Ospiti in studio i genitori della ragazza. Si tornerà anche sul caso Domenico Manzo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Il caso dia Chidomani. Il programma, nellain onda mercoledì 29alle 21.20 su Rai 3, si occuperà delladi, la ragazza di Paese (Treviso), che viveva a casa di un uomo molto più grande di lei: i familiari vorrebbero che le indagini fossero riaperte., che aveva appena compiuto 18 anni, è sparita con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. Ospiti in studio i genitori della ragazza. Si tornerà anche sul caso Domenico Manzo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

pdnetwork : #Verona sarà una città più aperta e accogliente. Grazie a #Tommasi, a chi l’ha sostenuto. E grazie anche al corag… - reportrai3 : - I sindaci sono stati o sono sotto scacco di fattori esterni? - Questo sindaco non ci piace. Per tre giorni basta… - reportrai3 : A fronte dei 3 mld per i nuovi nidi e scuole dell'infanzia nessuno ha pensato a un piano di investimento su chi poi… - Giugno1960 : @juventusfc Questa dirigenza non ha un minimo di conoscenza del mercato ed immagino di conseguenza l’allenatore. Pu… - sfanculin : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 27.06.2022 Nessuno ha cercato Riccetta, è con noi da ormai 15 giorni e guardate che bellezza sta diventando. Ultim… -