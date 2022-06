Call center aggressivi, difenditi così (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Parte oggi 'difenditi così', la prima campagna di comunicazione organizzata da Antitrust e da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per fornire ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall'insistenza o dalla scorrettezza di alcuni Call center. L'iniziativa nasce in seguito all'aumento di reclami sull'eccessiva pressione dei Call center dediti al teleselling, cioè a telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture (le più numerose su energia e gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc..). Segnalazioni - giunte anche da Associazioni dei consumatori - che spaziano da una generica “insistenza” delle telefonate, a offerte incomplete o false, a registrazioni non esplicite, fino a presunte telefonate ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Parte oggi '', la prima campagna di comunicazione organizzata da Antitrust e da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per fornire ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall'insistenza o dalla scorrettezza di alcuni. L'iniziativa nasce in seguito all'aumento di reclami sull'eccessiva pressione deidediti al teleselling, cioè a telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture (le più numerose su energia e gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc..). Segnalazioni - giunte anche da Associazioni dei consumatori - che spaziano da una generica “insistenza” delle telefonate, a offerte incomplete o false, a registrazioni non esplicite, fino a presunte telefonate ...

