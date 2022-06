Anche in Utah bloccato il divieto di aborto. E la California vota per tutelare l’interruzione volontaria di gravidanza (Di martedì 28 giugno 2022) Anche nello Utah il divieto quasi totale di aborto è stato bloccato temporaneamente da un tribunale dello stato. Lo stop durerà 14 giorni. Poche ore prima una corte della Louisiana aveva ugualmente sospeso la messa al bando delle interruzioni di gravidanza. Intanto i parlamentari della California hanno approvato un emendamento per l’aborto. L’emendamento sarà sottoposto al giudizio dei cittadini in concomitanza con la tornata elettorale di novembre per il rinnovo del Congresso. Il testo, ha spiegato Toni Atkins, presidente pro tempore del Senato, stabilisce «in modo innegabilmente chiaro che in California l’aborto e la contraccezione sono una questione privata tra il paziente e il medico», e protegge donne e medici da ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022)nelloilquasi totale diè statotemporaneamente da un tribunale dello stato. Lo stop durerà 14 giorni. Poche ore prima una corte della Louisiana aveva ugualmente sospeso la messa al bando delle interruzioni di. Intanto i parlamentari dellahanno approvato un emendamento per l’. L’emendamento sarà sottoposto al giudizio dei cittadini in concomitanza con la tornata elettorale di novembre per il rinnovo del Congresso. Il testo, ha spiegato Toni Atkins, presidente pro tempore del Senato, stabilisce «in modo innegabilmente chiaro che inl’e la contraccezione sono una questione privata tra il paziente e il medico», e protegge donne e medici da ...

Pubblicità

alexbottoni : Usa: anche in Utah bloccato il divieto di abortire - angiuoniluigi : RT @eziomauro: Usa: anche in Utah bloccato il divieto di abortire - la Repubblica - TeneraValse : Usa: anche in Utah bloccato il divieto di abortire - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Usa, anche in Utah bloccato il divieto di abortire #tribunaledellostato #utah #Louisiana - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, anche in Utah bloccato il divieto di abortire #tribunaledellostato #utah #Louisiana -