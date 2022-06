15mila litri d’acqua per produrre un chilo di carne (Di martedì 28 giugno 2022) In tanti state facendo circolare una storiella trovata in rete che parla di consumo idrico. I post sui social si sprecano, si va dal semplice meme filo-vegano: A post dove la leggenda urbana si limita a riportare poche informazioni: 15.000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne di manzo, ripeto, 15.000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne di manzo. Eppure, la priorità adesso è introdurre limitazioni all’utilizzo dell’acqua nel contesto domestico. Beh, certo, gli sprechi sono da evitare, ma non sarebbe opportuno che tutti passassero a un’alimentazione a base vegetale? Perché non vengono mai dette le cose come stanno? Perché ci “beviamo” tutte le manfrine che ci vengono proposte? E non commentate che ci sono cose più importanti degli animali, perché il pianeta è al collasso ... Leggi su butac (Di martedì 28 giugno 2022) In tanti state facendo circolare una storiella trovata in rete che parla di consumo idrico. I post sui social si sprecano, si va dal semplice meme filo-vegano: A post dove la leggenda urbana si limita a riportare poche informazioni: 15.000di acqua per1 kg didi manzo, ripeto, 15.000di acqua per1 kg didi manzo. Eppure, la priorità adesso è introdurre limitazioni all’utilizzo dell’acqua nel contesto domestico. Beh, certo, gli sprechi sono da evitare, ma non sarebbe opportuno che tutti passassero a un’alimentazione a base vegetale? Perché non vengono mai dette le cose come stanno? Perché ci “beviamo” tutte le manfrine che ci vengono proposte? E non commentate che ci sono cose più importanti degli animali, perché il pianeta è al collasso ...

