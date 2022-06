Unesco, in Ucraina più di 150 siti culturali distrutti (Di lunedì 27 giugno 2022) Una stima effettuata a giugno dall’Unesco rivelerebbe che un numero vastissimo di monumenti, centri culturali e religiosi sarebbero andati distrutti, parzialmente o totalmente, in Ucraina; dallo scoppio della guerra, lo scorso 24 febbraio, sono oltre 150 i siti danneggiati. Presto nel territorio un team di esperti del patrimonio. Un patrimonio storico e culturale che si sgretola a poco a poco a causa dei continui combattimenti e bombardamenti che non danno tregua all’Ucraina; dallo scorso 24 febbraio 2022 il paese dell’Est Europa è costretto a vedere case, scuole e attività commerciali distrutte dal conflitto. A questo numero, già spropositato, di macerie si aggiungono anche quelle di chiese, musei a altri siti culturali. scuola distrutta a Kiev ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Una stima effettuata a giugno dall’rivelerebbe che un numero vastissimo di monumenti, centrie religiosi sarebbero andati, parzialmente o totalmente, in; dallo scoppio della guerra, lo scorso 24 febbraio, sono oltre 150 idanneggiati. Presto nel territorio un team di esperti del patrimonio. Un patrimonio storico e culturale che si sgretola a poco a poco a causa dei continui combattimenti e bombardamenti che non danno tregua all’; dallo scorso 24 febbraio 2022 il paese dell’Est Europa è costretto a vedere case, scuole e attività commerciali distrutte dal conflitto. A questo numero, già spropositato, di macerie si aggiungono anche quelle di chiese, musei a altri. scuola distrutta a Kiev ...

