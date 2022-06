(Di lunedì 27 giugno 2022) Un’importante novita’ per idel Centro di Riferimento Regionale per l’dell’Azienda Ospedaliera UniversitariaII, guidato da Leonilda Bilo: sara’ possibile, infatti, grazie alla collaborazione traII e-Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore, effettuare un’indagine genetica con tecniche di Next Generation Sequencing (NGS). In particolare, con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, nei laboratori delsara’ sequenziato il DNA deiallo scopo di individuare, su undi circa 400 geni-malattia correlati all’, le mutazioni genetiche specifiche che causano loro la malattia. L’e’ una delle patologie piu’ diffuse al mondo – si stima ...

Salute, asse Federico II-Ceinge: in Campania un pannello multigenico per i pazienti con epilessia