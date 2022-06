“Purtroppo è così”. Amadeus, una brutta notizia che lo costringe ad assentarsi (Di lunedì 27 giugno 2022) La stagione televisiva di Amadeus è stata impegnativa e allo stesso tempo ricca di successi: si è da poco conclusa l’ultima edizione de I Soliti Ignoti, il game show che aveva ereditato alcuni anni fa da Fabrizio Frizzi. Il programma è ormai diventato l’appuntamento fisso preserale di tantissime famiglie italiane: continua a riscuotere i favori del pubblico tanto che la Rai ha voluto proporre anche alcune puntate speciali in prima serata, con la partecipazione di molti nomi famosi dello spettacolo. Amadeus ha condotto in modo eccellente l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, la sua terza edizione consecutiva. Il suo lavoro è stato talmente apprezzato da indurre la Rai a confermarlo per altri due anni al timone della kermesse. Amadeus si è rimesso subito al lavoro pronto a portare in scena un altro spettacolo ricco di emozioni e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) La stagione televisiva diè stata impegnativa e allo stesso tempo ricca di successi: si è da poco conclusa l’ultima edizione de I Soliti Ignoti, il game show che aveva ereditato alcuni anni fa da Fabrizio Frizzi. Il programma è ormai diventato l’appuntamento fisso preserale di tantissime famiglie italiane: continua a riscuotere i favori del pubblico tanto che la Rai ha voluto proporre anche alcune puntate speciali in prima serata, con la partecipazione di molti nomi famosi dello spettacolo.ha condotto in modo eccellente l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, la sua terza edizione consecutiva. Il suo lavoro è stato talmente apprezzato da indurre la Rai a confermarlo per altri due anni al timone della kermesse.si è rimesso subito al lavoro pronto a portare in scena un altro spettacolo ricco di emozioni e ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #26giugno c'è grande indignazione su cancellazione del diritto all' #aborto. Purtroppo non c'è una grande analisi s… - paobauletto : non capirò mai perché la gente si fa venire queste crisi di nervi, infarti, colpi al cuore per pseudo vip che campa… - zeropaura : vorrei avere la mente libera e tempo e spazio da dedicare a queste cacate colossali come i litigi in atto ma purtro… - PPaolo1963 : @MauriceHirsch4 @WAFANewsEnglish Purtroppo non è morto, intende così? - Vale97T : Siete consapevoli che non sarà vestito così anche stasera vero? Questo outfit è solo per le prove purtroppo -