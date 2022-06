Odio per i contanti e per i commercianti in crisi: da giovedì chi non ha il Pos rischia la multa (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Se i commercianti non avranno il Pos, multa. Non si scappa. Come riporta l’Agi, da giovedì scatta l’obbligo inderogabile. Che non tiene – ovviamente – in considerazione nessuno dei drammi che affligge la categoria. commercianti, o Pos o multa Dal 30 giugno inizia la nuova stretta: sanzioni per commercianti e professionisti che non consentono di pagare con il Pos. Il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr) parla chiaro. E si riferisce a norme che saranno applicate con un semestre anticipato. Così imprese, esercizi commerciali o professionisti dovranno consentire il Pos ai clienti, pena una sanzione – almeno quello – piuttosto bassa: circa 30 euro. Assoutenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Se inon avranno il Pos,. Non si scappa. Come riporta l’Agi, dascatta l’obbligo inderogabile. Che non tiene – ovviamente – in considerazione nessuno dei drammi che affligge la categoria., o Pos oDal 30 giugno inizia la nuova stretta: sanzioni pere professionisti che non consentono di pagare con il Pos. Il decreto legge 36 del 30 aprile 2022 del Consiglio dei ministri (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr) parla chiaro. E si riferisce a norme che saranno applicate con un semestre anticipato. Così imprese, esercizi commerciali o professionisti dovranno consentire il Pos ai clienti, pena una sanzione – almeno quello – piuttosto bassa: circa 30 euro. Assoutenti ...

Pubblicità

elio_vito : Per far riavere fiducia nella politica, serve una buona politica, onesta, trasparente, leale incentrata su un confr… - Agenzia_Ansa : M5s, Di Maio: 'Mettiamoci in cammino, insieme per il futuro'. 'Non ci sarà spazio per l'odio, il populismo, sovrani… - amnestyitalia : #IusScholae: la discussione slitta al 29 giugno. Il Parlamento riconosca al più presto i diritti delle persone ital… - Vusabbella : Che odio immenso quell? che ti chiamano per offrirti un lavoro che è palesemente un porta a porta ma parlano concit… - EmanueleGiolfo : “A chi sparge odio contro Insieme per il futuro rispondiamo con il sorriso” (Luigi Di Maio, leader Ipf, 23.6.2022). -