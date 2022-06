Letizia di Spagna gioca coi pois | Jill Biden in rosso non ha scampo

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 giugno 2022)diapre una settimana molto impegnativa che vede Madrid ospitare il 32esimo vertice della Nato, in occasione del quale per Re Felipe e consorte ci saranno molti eventi da guidare. Ad iniziare è proprio la Reina che ha incontrato, presentandosi con un abito abianchi molto originale. Per la First Lady americana in fatto di look non c’èdiincontradisi sono incontrate a Palazzo Zarzuela e insieme hanno poi visitato la sede dell’Associazione spagnola contro il cancro (AECC). È stata espressamente la moglie del Presidente americano a richiedere questo ...