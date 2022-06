Incendio Roma oggi, i video della Massimina in fiamme - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giugno 2022 - Un Incendio scoppiato in un campo nomadi lungo l'Aurelia, ha scatenato l'inferno poco dopo le 13 in zona Massimina, a Roma. Vento e caldo torrido hanno favorito le fiamme che ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022), 27 giugno 2022 - Unscoppiato in un campo nomadi lungo l'Aurelia, ha scatenato l'inferno poco dopo le 13 in zona, a. Vento e caldo torrido hanno favorito leche ...

vigilidelfuoco : #Roma, vasto #incendio di sterpaglie minaccia alcuni insediamenti agricoli in loc. Ponte di Nona. I #vigilidelfuoco… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull’Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco… - repubblica : Grande incendio a Roma, esplodono decine di bombole gpl. In fiamme un campo estivo, evacuati i bambini. Allontanati… - kiara86769608 : RT @dukana2: #Roma, maxi incendio nella zona nord-ovest: esplodono bombole di #gas, fiamme vicine alle case??il #gas è sicuro…mettiamolo sot… - simonettapelle1 : RT @F_Carpano: Qualunque sia la causa degli incendi, con 40º Roma non può permettersi di avere sterpaglie secche non rimosse (il bando per… -