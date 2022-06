GdS – Calciomercato Milan, che sfida tra Sanches, Douglas Luiz e Traore (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 14:48:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato della Gazzetta: Abbiamo messo a confronto i numeri della scorsa stagione di tre degli obiettivi rossoneri tra mediana e trequarti, e abbiamo scoperto che… Tre nomi per il dopo Kessie: Renato Sanches, Hamed Traore e Douglas Luiz, l’ultimo della lista (gli agenti sono stati a casa Milan giovedì). Piccolo monito per chi legge però: se il portoghese e il brasiliano vengono considerati a tutti gli effetti centrocampisti centrali, con l’ex Bayern forte di un passato da fantasista e l’altro solo da mediano, Traore è di sicuro il più offensivo. L’anno scorso, a Sassuolo, ha fatto anche l’esterno sinistro. Al di là del ruolo, ecco un confronto tra i tre. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 14:48:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didella Gazzetta: Abbiamo messo a confronto i numeri della scorsa stagione di tre degli obiettivi rossoneri tra mediana e trequarti, e abbiamo scoperto che… Tre nomi per il dopo Kessie: Renato, Hamed, l’ultimo della lista (gli agenti sono stati a casagiovedì). Piccolo monito per chi legge però: se il portoghese e il brasiliano vengono considerati a tutti gli effetti centrocampisti centrali, con l’ex Bayern forte di un passato da fantasista e l’altro solo da mediano,è di sicuro il più offensivo. L’anno scorso, a Sassuolo, ha fatto anche l’esterno sinistro. Al di là del ruolo, ecco un confronto tra i tre. ...

