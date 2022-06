È morto Leonardo Del Vecchio | fondatore di Luxottica

(Di lunedì 27 giugno 2022) ÈDeldie presidente di Essilor, oggi il più grande sistema distributivo del mondo dell’ottica. L’imprenditore ci ha lasciati all’età di 87 anni questo lunedì mattina al San Raffaele di Milano. Chi eraDelNato a Milano nel 1935,Delha vissuto la sua infanzia nell’orfanotrofio dei Martinitt (che ha cresciuto altri grandi imprenditori italiani come Edoardo Bianchi e Angelo Rizzoli, rispettivamente ildella Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi e un editore, imprenditore, produttore cinematografico e televisivo). La sua crescita in istituto caratterizzava, a detta dell’imprenditore stesso, il ...

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - sole24ore : È morto Leonardo Del Vecchio - Alfonso0070 : RT @Corriere: È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - LadyStark33 : RT @GuidoCrosetto: È morto un grande Imprenditore, un genio assoluto, un visionario. Leonardo Del Vecchio non ha mai smesso di lavorare e… -

Nelle immagini l'arrivo diDel Vecchio ,all'età di 87 anni, alla festa di Natale Luxottica del 2020. L'imprenditore viene accolto dai dipendenti con una lunga standing ovation. Vero principe dell'imprenditoria ...Del Vecchio,il fondatore di Luxottica: aveva 87 anni RAGAZZO INTRAPRENDENTE Pedala sveltoin una città che ha voglia di rinascere dalle devastazioni della Seconda guerra ...Non ce l’ha fatta l’imprenditore Leonardo Del Vecchio che questa mattina è morto al San Raffaela dove era ricoverato da un po’ di tempo. Aveva compiuto da poco 87 anni, tutti lo conoscevano come uno d ...Nella vita privata del patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, i figli avuti dalla ex compagna Sabina Grossi: ecco chi è ...