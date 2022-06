Depeche Mode: Gahan e Gore ringraziano i fans e svelano di cosa è morto Andy Fletcher (Di lunedì 27 giugno 2022) I Depeche ModeLONDRA – Con un post pubblicato oggi sulla pagina Facebook ufficiale dei Depeche Mode, i rimanenti membri Martin Gore e Dave Gahan hanno ringraziato i loro fans per tutto l’affetto ricevuto in queste ultime settimane dopo l’improvvisa morte di Andy Fletcher, svelando anche la causa della morte del tastierista: “Volevamo prenderci un momento e riconoscere l’affetto d’amore per Andy che abbiamo visto da tutti voi nelle ultime settimane”, si legge nel messaggio di Dave e Martin. “È incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole e vedere quanto Andy fosse importante per tutti voi. Come potete immaginare, sono state alcune settimane strane, tristi e disorientanti per noi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 giugno 2022) ILONDRA – Con un post pubblicato oggi sulla pagina Facebook ufficiale dei, i rimanenti membri Martine Davehanno ringraziato i loroper tutto l’affetto ricevuto in queste ultime settimane dopo l’improvvisa morte di, svelando anche la causa della morte del tastierista: “Volevamo prenderci un momento e riconoscere l’affetto d’amore perche abbiamo visto da tutti voi nelle ultime settimane”, si legge nel messaggio di Dave e Martin. “È incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole e vedere quantofosse importante per tutti voi. Come potete immaginare, sono state alcune settimane strane, tristi e disorientanti per noi ...

