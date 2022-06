Dalla Strada al Palco: Rai2 e Carlo Conti ci riprovano col talent. Ce la faranno? (Di lunedì 27 giugno 2022) Nek Rai2 punta sugli artisti di Strada. Da un’idea di Carlo Conti, debutta domani in prima serata Dalla Strada al Palco. Quattro puntate condotte da Nek in cui la Rai offre a cantanti, musicisti e artisti di Strada l’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e in una “piazza” molto più ampia di quelli cui sono generalmente abituati, un Palco televisivo. In uno studio ispirato alle atmosfere delle piazze italiane, ad ascoltare le storie ed ammirare le esibizioni dei protagonisti ci sarà proprio il pubblico in studio, pronto a decretare i migliori, affiancato da alcuni “passanti importanti”, diversi per ogni puntata – nella prima puntata ospiti di Nek ci saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo – che daranno il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Nekpunta sugli artisti di. Da un’idea di, debutta domani in prima serataal. Quattro puntate condotte da Nek in cui la Rai offre a cantanti, musicisti e artisti dil’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e in una “piazza” molto più ampia di quelli cui sono generalmente abituati, untelevisivo. In uno studio ispirato alle atmosfere delle piazze italiane, ad ascoltare le storie ed ammirare le esibizioni dei protagonisti ci sarà proprio il pubblico in studio, pronto a decretare i migliori, affiancato da alcuni “passanti importanti”, diversi per ogni puntata – nella prima puntata ospiti di Nek ci saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo – che daranno il ...

