Cipro nella Nato, perché è il momento giusto (Di lunedì 27 giugno 2022) Il 48esimo anniversario dell'invasione turca di Cipro, che cadrà il prossimo 20 luglio, è utile occasione per riprendere il dibattito sul possibile ingresso di Nicosia nella Nato. Certamente l'accelerazione delle molteplici crisi innescatesi prima e dopo l'invasione dell'Ucraina sta contribuendo a che il tema venga sollecitato, nel merito, con i singoli protagonisti. Sul punto non mancano però anche elementi esterni che vanno tenuti in debita considerazione: il principale di essi è il dossier energetico. Cipro divisa La parte settentrionale di Cipro è occupata dai turchi sin dall'invasione del 1974, attuata contro il tentativo di golpe greco, ma poi tramutatasi in occupazione forzosa. In questi quasi 50 anni tutti i simboli religiosi non musulmani, come chiese e cimiteri maroniti, ortodossi, cattolici ...

