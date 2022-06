Calciomercato Fiorentina: per Jovic il nodo è l’obbligo di riscatto (Di lunedì 27 giugno 2022) . I viola hanno chiesto tempo al Real Madrid Stando a quanto riferito da AS c’è ancora distanza tra la Fiorentina e il Real Madrid per il trasferimento di Luka Jovic. I viola hanno chiesto tempo fino al 1 luglio per motivi di bilancio: Pradè vorrebbe un prestito senza obbligo, anche biennale. Il Real invece vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto per una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. In ogni caso la fumata bianca non è imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) . I viola hanno chiesto tempo al Real Madrid Stando a quanto riferito da AS c’è ancora distanza tra lae il Real Madrid per il trasferimento di Luka. I viola hanno chiesto tempo fino al 1 luglio per motivi di bilancio: Pradè vorrebbe un prestito senza obbligo, anche biennale. Il Real invece vorrebbe inserirediper una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. In ogni caso la fumata bianca non è imminente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

