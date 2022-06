Bagni: “È su Koulibaly che il Napoli deve costruire il suo futuro” (Di lunedì 27 giugno 2022) Bagni: ''Spero che rimanga Koulibaly perché è veramente insostituibile. Considero Mertens un giocatore attivo, importante e decisivo almeno per il prossimo anno'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente. Queste le sue parole: “Le parole di Gravina? Mi fa piacere che la pensi in questo modo. Servono centri come quelli in Francia dove i giovani vengono valorizzati e seguiti. -afferma Bagni - Servono poi tecnici all’altezza, però. Quello che si inculca ai ragazzi giovani, rimane. Devono avere nozioni giuste, precise e semplici. Sono preoccupato per il mercato del Napoli perché si sblocca poco, stiamo aspettando che succeda qualcosa. Aspettiamo che arrivino a noi delle proposte, poi ci sono quelli scontenti che vogliono andare via ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 giugno 2022): ''Spero che rimangaperché è veramente insostituibile. Considero Mertens un giocatore attivo, importante e decisivo almeno per il prossimo anno'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Salvatore, dirigente. Queste le sue parole: “Le parole di Gravina? Mi fa piacere che la pensi in questo modo. Servono centri come quelli in Francia dove i giovani vengono valorizzati e seguiti. -afferma- Servono poi tecnici all’altezza, però. Quello che si inculca ai ragazzi giovani, rimane. Devono avere nozioni giuste, precise e semplici. Sono preoccupato per il mercato delperché si sblocca poco, stiamo aspettando che succeda qualcosa. Aspettiamo che arrivino a noi delle proposte, poi ci sono quelli scontenti che vogliono andare via ...

