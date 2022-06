Assalto ai confini: ecco la bomba che può far esplodere l'Europa, cosa sta succedendo (Di lunedì 27 giugno 2022) La strage di Melilla, 37 immigrati morti nella calca nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola, è solo la punta di un enorme iceberg che rischia di travolgere l'Europa nei prossimi mesi. Il premier Pedro Sanchez ha definito l'episodio «un Assalto violento e organizzato», «un attacco all'integrità territoriale del nostro Paese» organizzato da «mafie che trafficano con esseri umani». Una giustificazione che avrebbe potuto uscire dalla bocca di uno qualsiasi dei leader di destra europei ma che dette da un socialista non hanno suscitato alcuno scalpore. L'Assalto, perché è davvero di questo che si è trattato, non era certo inaspettato. Già da mesi le forze dell'ordine marocchine hanno condotto una serie di retate per cercare di catturare centinaia di immigrati subsahariani arrivati a Laayoune, il porto dove si imbarcano per le Canarie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) La strage di Melilla, 37 immigrati morti nella calca nel tentativo di entrare nell'enclave spagnola, è solo la punta di un enorme iceberg che rischia di travolgere l'nei prossimi mesi. Il premier Pedro Sanchez ha definito l'episodio «unviolento e organizzato», «un attacco all'integrità territoriale del nostro Paese» organizzato da «mafie che trafficano con esseri umani». Una giustificazione che avrebbe potuto uscire dalla bocca di uno qualsiasi dei leader di destra europei ma che dette da un socialista non hanno suscitato alcuno scalpore. L', perché è davvero di questo che si è trattato, non era certo inaspettato. Già da mesi le forze dell'ordine marocchine hanno condotto una serie di retate per cercare di catturare centinaia di immigrati subsahariani arrivati a Laayoune, il porto dove si imbarcano per le Canarie ...

