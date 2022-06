(Di domenica 26 giugno 2022) Grande vittoria per ilBaptisteche ha tagliato il traguardo della 45ma edizione dellaUltramarathon di 50 km in 3 h 32? e 32?. Secondo posto per Simone Pessina (Cs Rocchino Brescia) in 3 ore 39’44” a terzo per Filippo Bovanini (atletica Avis Castello Bologna) 3 ore 40’36”. La gara femminile invece si conclude vede fermare il cronometro sulle 4 ore 11? 43”, da Federica Moroni (Gs Gabbi Bologna), seguita da Ilaria Bergaglio (Atl novarese Aessandria) 4 ore 16’20” e Claudia Marietta ( Gs Lammari Lucca) 4 ore 29 53”. Ad aggiudicarsi il traguardo di San Marcello 30 km è stato Matteo Lucchesi, tre volte vincitore dellain 2 ore 01? 01”, davanti a Filippo Ceccarelli (Atletica virtus Lucca) 2 ore 04? 13? e Massimo Tredici (Aurora Montale) 2 ...

Tra gli iscritti dieci atleti etiopi, sette keniani, quattro italiani, une un marocchino, El Goumri Othmane, grande favorito grazie al suo primato di 2h06'18' ottenuto meno di un anno fa ad ...Njeru ha preceduto ilJean Baptiste Simukeka (Gs Orecchiella Garfagnana), arrivato in 1h04'... Lorenzo De Conto (HRobertTeam) 1h10'56', 9. Alderico Tonin (Gs Quantin Alpenplus) 1h11'03'... Running: il ruandese Simukeka vince la Pistoia-Abetone Grande vittoria per il ruandese Baptiste Simukeka che ha tagliato il traguardo della 45ma edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon di 50 km in 3 h 32' e 32. Secondo posto per Simone Pessina (Cs ...Mezzo migliaio di atleti al via e tanto pubblico lungo il percorso per l'ormai classico appuntamento di Mezzolago.