Rubinetti chiusi | scatta l' allarme in Lombardia | cosa ci aspetta

(Di domenica 26 giugno 2022) E chi l'avrebbe ipotizzato, in, un decreto del genere? È raccomandato a tutti i cittadini «di utilizzare l'acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitando il consumo al minimo indispensabile». Non li chiude del tutto i, il governatore lombardo Attilio Fontana (Lega): però ci va molto vicino. Pone le basi affinché i sindaci dei 1.506 Comuni regionali possano razionare l'acqua sul loro territorio (ognuno in base alle proprie esigenze) e chiede alle amministrazioni locali di non sprecare quella potabile «per le attività non necessarie» perché «la situazione di deficit idrico è grave». D'altronde basta dare uno sguardo al fiume Po per rendersene conto. È in secca. Non piove (o piove molto poco) da mesi. I ghiacciai in montagna hanno esaurito le risorse. I laghi, come quello di Como, sono bassi. Allora il ...