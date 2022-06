Osimhen: “Scontro con Skriniar come esperienza pre-morte. Ho 18 viti” (Di domenica 26 giugno 2022) Victor Osimhen torna a parlare del terribile infortunio in Inter-Napoli del 2021 dopo lo Scontro con Skriniar a Radio Wazobia Fm. L’attaccante nigeriano è intervenuto alla trasmissione radiofonica in cui ha parlato di quel bruttissimo colpo ricevuto dal difensore dell’Inter, seppur senza alcuna cattiveria. “Per me l’infortunio contro l’Inter è stato come un’esperienza pre-morte” ha detto Osimhen che ha aggiunto: “Quello che posso spiegare è solo quel che ho sentito sul mio corpo. Sono riuscito a rialzarmi da solo e sono riuscito ad uscire dal campo senza barella fortunatamente, avevo capito che potevo gestirlo“. Osimhen racconta il suo infortunio Il giocatore del Napoli ha dovuto saltare tante partite per ritornare finalmente in campo, ma lo stesso ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 giugno 2022) Victortorna a parlare del terribile infortunio in Inter-Napoli del 2021 dopo locona Radio Wazobia Fm. L’attaccante nigeriano è intervenuto alla trasmissione radiofonica in cui ha parlato di quel bruttissimo colpo ricevuto dal difensore dell’Inter, seppur senza alcuna cattiveria. “Per me l’infortunio contro l’Inter è statoun’pre-” ha dettoche ha aggiunto: “Quello che posso spiegare è solo quel che ho sentito sul mio corpo. Sono riuscito a rialzarmi da solo e sono riuscito ad uscire dal campo senza barella fortunatamente, avevo capito che potevo gestirlo“.racconta il suo infortunio Il giocatore del Napoli ha dovuto saltare tante partite per ritornare finalmente in campo, ma lo stesso ...

