Minimo storico | Ancora iPhone 13 Pro | Xiaomi Watch S1 | notebook Hp | offerte choc di oggi

Leggi su computermagazine

(Di domenica 26 giugno 2022) E’ giunto il momento di una nuova puntata di “”, la nostra rubrica in cui andiamo a spulciare su Amazon tutti i prodotti in vendita al loro prezzo più basso di sempre.torniamo a parlare di13 Pro ma non solo: ecco a voi tutti i grandi sconti odierni13 Pro, 26/6/2022 – Computermagazine.it13 PROAL PREZZO PIU’ BASSO DI SEMPRE Partiamo ovviamente dal re diuna volta l’13 Pro che per due giorni si conferma al suo prezzo più basso di sempre, poco più di 1.000 euro. Si tratta del modello con storage da 128 gigabyte di colorazione argento, acquistabile con l’11 per cento di sconto. Raffrescatore Ariete Ciclope a 119 euro, -20%Clicca qui ...