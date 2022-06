LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: tra poco al via la gara! (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.53 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ci siamo: stiamo per avvicinarci alla gara del Gran Premio d’Olanda 2022 della Moto2! 9.42 Per il momento è tutto; grazie per aver seguito con noi il warm-up della Moto2, appuntamento alle 12:20 per seguire la gara. A più tardi! 9.39 Da tenere in considerazione, anche in ottica gara, Alonso Lopez: qualora anche alle 12:20 dovesse mostrare questo ritmo, lo spagnolo può ambire alle prime posizioni. 9.36 19esimo Alessandro Zaccone, 25° Niccolò Antonelli e 26esimo Simone Corsi. 9.33 Secondo Joe Roberts (+0.182), terzo Albert Arenas (+0.499). Il migliore degli italiani è Tony Arbolino, nono; Dalla Porta 14° e Vietti 15°. 9.30 E nel momenti in cui sventola la bandiera a scacchi Alonso Lopez migliora ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, ben ritrovati! Ci siamo: stiamo per avvicinarci alla gara del Gran Premio d’della! 9.42 Per il momento è tutto; grazie per aver seguito con noi il warm-up della, appuntamento alle 12:20 per seguire la gara. A più tardi! 9.39 Da tenere in considerazione, anche in ottica gara, Alonso Lopez: qualora anche alle 12:20 dovesse mostrare questo ritmo, lo spagnolo può ambire alle prime posizioni. 9.36 19esimo Alessandro Zaccone, 25° Niccolò Antonelli e 26esimo Simone Corsi. 9.33 Secondo Joe Roberts (+0.182), terzo Albert Arenas (+0.499). Il migliore degli italiani è Tony Arbolino, nono; Dalla Porta 14° e Vietti 15°. 9.30 E nel momenti in cui sventola la bandiera a scacchi Alonso Lopez migliora ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #AssenGP #Moto3 #Moto2 #MotoGP #Tuffi #Mondiali… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: #Moto2 alle 12.20, #Moto3 LIVE alle 11 su Sky Sport MotoGP, canale 208 da Assen (Olanda) #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : #Moto2 alle 12.20, #Moto3 LIVE alle 11 su Sky Sport MotoGP, canale 208 da Assen (Olanda) #SkyMotori #SkyMotoGP… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Olanda 2022 in DIRETTA: inizia la giornata con il warm-up - #Moto2 #Olanda #DIRETTA: #inizia - Reemul64 : RT @corsedimoto: LIVE - I warm up MotoGP, Moto2 e Moto3 ad Assen. La diretta con classifiche ed aggiornamenti in tempo reale. #MotoGP #Moto… -