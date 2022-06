G7 verso lo stop dell’oro di Mosca | Biden e Johnson in pressing | «Non molliamo | Kiev deve vincere la guerra»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 giugno 2022) A poche ore dall’inizio del vertice del G7 di Elmau, in Germania, sono almeno quattro i Paesi decisi a vietare l’importazione di nuovo oro dalla Russia: Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti. I negoziati sulla mesa al bando del metallo prezioso sono ancora in corso e la decisione non sarebbe ancora chiusa, ma il presidente degli USA Joela dà già per certa: «Gli Stati Uniti hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la suacontro l’Ucraina», ha commentato. «Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, un’importante esportazione che permette alla Russia di incassare decine di miliardi di dollari», ha concluso. L’obiettivo è quello di sferrare un ulteriore colpo all’economia della Nazione che lo scorso 24 febbraio ha avviato l’invasione dell’Ucraina: ...