Covid, Ciccozzi: “Governo dovrebbe rendere obbligatorie mascherine al chiuso finché curva contagi non cala. Non si scherza sulla salute” (Di domenica 26 giugno 2022) “Con Omicron 5, nel mezzo di un’ondata ancora in crescita, la mascherina nei luoghi chiusi e in presenza di aggregamento di persone è l’unica cosa che ci salva. Io ritengo che il Governo in questo momento dovrebbe rendere obbligatorie le mascherine al chiuso finché la curva non scende. C’è purtroppo molta confusione. Ma la salute delle persone è una cosa seria, non possiamo scherzare su questo ”. È la posizione espressa a “Rotocalco 264”, su Cusano Italia Tv, da Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus biomedico di Roma, circa la decisione del Governo sull’uso delle mascherine al chiuso. Ciccozzi aggiunge: “Il vaccino ha fatto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) “Con Omicron 5, nel mezzo di un’ondata ancora in crescita, la mascherina nei luoghi chiusi e in presenza di aggregamento di persone è l’unica cosa che ci salva. Io ritengo che ilin questo momentoleallanon scende. C’è purtroppo molta confusione. Ma ladelle persone è una cosa seria, non possiamore su questo ”. È la posizione espressa a “Rotocalco 264”, su Cusano Italia Tv, da Massimo, epidemiologo del Campus biomedico di Roma, circa la decisione delsull’uso dellealaggiunge: “Il vaccino ha fatto un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Covid, Ciccozzi: “Governo dovrebbe rendere obbligatorie mascherine al chiuso finché curva contagi non cala. Non si… - LongCovidItalia : RT @Miti_Vigliero: Long covid, Ciccozzi: 'Con Omicron ba5 si rischia di più' - blogLinkes : Covid: Ciccozzi, ora non si può eliminare la quarantena - g_valenza : Covid: Ciccozzi, ora non si può eliminare la quarantena - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Ciccozzi, ora non si può eliminare la quarantena -