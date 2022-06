AEW | Biglietti di Forbidden Door in vendita anche a 2 dollari

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 giugno 2022) L’anno scorso la AEW e la NJPW hanno dato vita ad una collaborazione che è praticamente un sogno divenuto realtà per moltissimi fan di wrestling, la loro relazione è migliorata sempre di più con il passare dei mesi, fino ad arrivare alla giornata odierna con il PPV chiamato ““. Il Pay-per-view andrà in onda nella notte tra il 26 e 27 Giugno alle ore 2:00, si prevede un evento sold-out nonostante la serie di infortuni che ha colpito la AEW in questo periodo di avvicinamento ad un evento tanto importante.a $2,00 Sembra che al momento iperpartano da soli $2,00 per i posti più in alto del palazzetto, mentre partono da $74,00 per la sezione inferiore e parterre dello United Center a Chicago. Resta da vedere quanto successo avrà ...